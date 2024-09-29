ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/641

KARAR NO : 2024/353

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 01/09/2015 tarih ve 2015/52664 soruşturma sayılı iddianamesiylesanık Obir Olci'nin 1219sayılı yasaya aykırılık suçundan 1219sayılı yasanın 25/1 uyarıcan cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu davası sonucunda davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği, mahkememizin 16/05/2024 tarih ve 2015/641 esas 2024/353 karar sayılı gerekçeli kararı, İstiklal mah.si . 40013 no:2 kat:2Seyhan/ ADANA adresinde ikamet eden sanık (Abir Olci:Ali ve Necva kızı, 28/10/1975 HALEP doğumlu, TC Kimlik No:99205605264 ) tüm aramalara rağmen bulunamadığından, tebliğ edilememiştir.

İş bu nedenle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 25.09.2024

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