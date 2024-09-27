T.C.

YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/825 Esas

KARAR NO : 2024/432

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi ve TCK'nun 66 ve 67. maddeleri gereğince düşme kararı verilen Gulam Hüseyin ve Meryem oğlu, 16/03/1979 doğumlu, JAMSHID DAMIZADEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde verilecek bir dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024

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