T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MERSİN
8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/209 Esas 29/06/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Gözne Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 524 ve 525
PARSEL NO :
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 524 parselde 173,10 m² irtifak hakkı, 525 parselde 781,16 m² irtifak hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Adil Aymer ve diğerleri
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM VE ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 524 ve 525 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
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