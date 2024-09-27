T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/153 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Çardak Belediyesi

MEVKİİ :Gazi Yakup Bey Mahallesi,Aşağıova Mevkii

PAFTA NO :

ADA NO :424

PARSEL NO :61, 62, 63

VASFI :Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ :151,68 m2, 120,47 m2,122,33 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI :BİRSEN CANTÜRK, SEVİL TANİL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :ÇARDAK BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Çardak Belediyesinin 07/05/2024 tarih ve 2024/48 sayılı Encümen Kararı ile Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Çardak Beldesi, Gazi Yakup Bey Mahallesi, Aşağıova Mevkii, 424 Ada, 61 Parseldeki taşınmazın 151,68 m2 ile Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Çardak Beldesi, Gazi Yakup Bey Mahallesi, Aşağıova Mevkii, 424 Ada, 62 Parseldeki taşınmazın 120,47 m2 ve Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Çardak Beldesi, Gazi Yakup Bey Mahallesi, Aşağıova Mevkii, 424 Ada, 63 Parseldeki taşınmazın 122,33 m2'nin kamulaştırılması için kamu yararına karar verilmesi nedeniyle kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/153 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/09/2024

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