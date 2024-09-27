T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/210 Esas

DAVALILAR : 1- ERCAN CİMRİ -63592374010

2- ÖZKAN CİMRİ-63589374184

3- SERKAN CİMRİ -63586374248

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 10/12/2024- 11:15

Davacı Kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/12/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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