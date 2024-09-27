T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
İLAN
Sayı : 2024/14 Esas 25/09/2024
Konu : Gaiplik İlanı Hk.
MEHMET EMİN KAPLAN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaipliği talep edilen TAYAR KAPLAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.25/09/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 578******46
ADI SOYADI : TAYAR KAPLAN
BABA ADI : MUSA
ANA ADI : ASİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1978
DOĞUM YERİ : SİLOPİ
İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR
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