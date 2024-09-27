BURSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT
KONU: GEMLİK İLÇESİ CİHATLI MAHALLESİ ESKİ 900 PARSEL, YENİ 159 ADA 23 NOLU PARSELE AİT 41.MADDE DÜZELTME İŞLEMİ
BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ CİHATLI MAHALLESİ 159 ADA 21, 22 VE 23 NOLU PARSELLERDE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİNE AİT 23.11.2023 TARİHLİ TEKNİK HATALAR DÜZELTME FORMU VE EKİ KROKİ, CİHATLI MAHALLESİ 159 ADA 23 NOLU PARSEL MALİKİ 1320 DOĞUMLU HÜSEYİN OĞLU MEHMET TERLİ'YE TEBLİGAT KANUNUN 25/A. MADDESİNE GÖRE TEBLİGATI YAPILAMAMIŞTIR. CİHATLI MAHALLESİ 159 ADA 21 NOLU PARSELİN 4428,23 M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ, 4330,61 M² OLARAK, 159 ADA 22 NOLU PARSELİN 5023,27 M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ 5255,12 M² OLARAK, 159 ADA 23 NOLU PARSELİN 3582,94 M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ, 3581,18 M² OLARAK 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41.MADDESİ GEREĞİNCE DÜZELTİLECEKTİR. DÜZELTME İŞLEMİNE KARŞI 30 GÜNLÜK SÜRESİ İÇERİSİNDE GEMLİK SULH MAHKEMELERİNE DAVA AÇILMADIĞI TAKDİRDE DÜZELTME İŞLEMİNİN KESİNLEŞTİRİLECEĞİ HUSUSU İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
KEMAL MEMİŞ
KADASTRO MÜDÜRÜ
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02095312