YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 59 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 08.10.2024 günü, saat 10:00'dan itibaren aşağıda belirtilen sıra ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları KDV'den istisnadır. Dükkanların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mevlana Mahalle, 8038 Ada 1 Sayılı Parselde Zemin Kattadır.

Eğer ödeme taksitli olacak ise; satış bedelinin %50'si peşin olarak alındıktan sonra kalan miktara aylık % 4 vade farkı uygulanacak ve taksit sayısı 12 ayı geçmeyecektir.

Blok Adı Bağımsız Bölüm No Yüzölçümü (m2) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) A1 61 112 3.920.000,00 117.600,00 A1 62 69 2.415.000,00 72.450,00 A1 63 59 2.065.000,00 61.950,00 A1 64 42 1.470.000,00 44.100,00 A1 65 42 1.470.000,00 44.100,00 A1 66 50 1.750.000,00 52.500,00 A1 67 62 2.170.000,00 65.100,00 A1 68 32 704.000,00 21.120,00 A1 69 93 2.046.000,00 61.380,00 A1 70 156 3.432.000,00 102.960,00 A5 61 63 1.386.000,00 41.580,00 A5 62 57 1.254.000,00 37.620,00 A5 63 64 1.408.000,00 42.240,00 A5 66 45 1.800.000,00 54.000,00 A5 67 45 1.800.000,00 54.000,00 A5 68 90 3.600.000,00 108.000,00 A5 70 120 4.800.000,00 144.000,00 A5 72 30 825.000,00 24.750,00 A5 73 33 1.320.000,00 39.600,00 A5 74 26 1.040.000,00 31.200,00 A5 75 52 2.080.000,00 62.400,00 A5 76 36 1.440.000,00 43.200,00 A5 77 36 1.440.000,00 43.200,00 A5 78 52 2.080.000,00 62.400,00 A5 79 26 1.040.000,00 31.200,00 A5 80 33 1.320.000,00 39.600,00 A5 81 30 825.000,00 24.750,00 A5 82 65 1.787.500,00 53.625,00 A7 62 76 2.470.000,00 74.100,00 A7 63 88 2.860.000,00 85.800,00 A7 64 40 1.300.000,00 39.000,00 A7 65 69 2.760.000,00 82.800,00 A7 67 43 1.720.000,00 51.600,00 A7 68 43 1.720.000,00 51.600,00 A7 69 66 2.640.000,00 79.200,00 A7 70 66 2.640.000,00 79.200,00 A7 73 30 825.000,00 24.750,00 A8 61 167 5.010.000,00 150.300,00 A8 62 83 2.490.000,00 74.700,00 A8 63 38 1.235.000,00 37.050,00 A8 64 71 2.840.000,00 85.200,00 A8 65 44 1.760.000,00 52.800,00 A8 66 44 1.760.000,00 52.800,00 A8 67 43 1.720.000,00 51.600,00 A8 68 68 2.720.000,00 81.600,00 A8 69 97 3.880.000,00 116.400,00 A8 70 140 5.600.000,00 168.000,00 A8 71 65 1.787.500,00 53.625,00 A8 72 30 825.000,00 24.750,00 A8 73 33 1.155.000,00 34.650,00 A8 74 26 910.000,00 27.300,00 A8 75 52 1.820.000,00 54.600,00 A8 76 36 1.260.000,00 37.800,00 A8 77 36 1.260.000,00 37.800,00 A8 78 52 1.820.000,00 54.600,00 A8 79 26 910.000,00 27.300,00 A8 80 34 1.190.000,00 35.700,00 A8 81 30 825.000,00 24.750,00 A8 82 30 825.000,00 24.750,00

İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nden detaylı bilgi edinilebilir.

Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olan Geçici Teminat

Yabancı isteklilerin Türkiye'de tebligat yerini gösteren belge

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02095323