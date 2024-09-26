T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/209 Esas 29/06/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Gözne Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 524 ve 525

PARSEL NO :

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 524 parselde 173,10 m² irtifak hakkı, 525 parselde 781,16 m² irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Adil Aymer ve diğerleri

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM VE ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 524 ve 525 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

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