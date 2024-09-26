T.C. İZMİR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLAN ESAS NO : 2022/425

KARAR NO : 2023/88

SANIK :YILMAZ BAYDEMİR, ALİ ve DURSUN oğlu, 01/04/1979 GAZİANTEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Alaybey Çk. No:9 Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No : 42835215358

SUÇ :Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 2021

ASIL KARAR TARİHİ : 16/02/2023

EK KARAR TARİHİ : 24/09/2024

Yukarıda açık kimliği yazılan Sanık Yılmaz Baydemir'in Mahkememizin 16/02/2023 tarih, 2022/425 esas, 2023/88 karar sayılı kararıyla, üzerine atılı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan TCK'nun158/1-f-son, 62/1, 52 maddeleri uyarınca 4 yıl 10 gün hapis ve 10.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın, kovuşturma aşamasında verdiği adrese usulüne uygun olarak tebliğinin yapılamadığı, adres araştırması yazılarının olumsuz cevaplandığı, mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 24/09/2024

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