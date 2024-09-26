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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Mersin İli Tarsus İlçesi Belen Mahallesi Canderesi Mevkii Y=653375 X=4103800 koordinatlarında bulunan kaynak suyunun 1 Yıllığına Kiraya Verilmesi İşi MESKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22'inci maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.

Su kaynağının kiraya verilecek debisi Q=10 lt/sn'dir.

İhalesi 14/10/2024 Pazartesi günü Saat:10:30'da Portakal Mahallesi Akbelen Caddesi Şehir Mezarlığı Karşısı MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli 22.705.920,00 TL/Yıl + KDV'dir.

İhale Dokümanı Portakal Mahallesi Akbelen Caddesi Şehir Mezarlığı Karşısı MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir ve KDV dahil 5.000,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa elektronik posta adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdanı örneği) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin veya ilk ilanın yayınlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.a) ve (2.b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.a) ve (4.b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli En az 681.177,60-TL tutarında geçici teminat (Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na yatırıldığını gösteren makbuz) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi Şartname ve ekinin satın alındığına dair belge (Dekont) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağın nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin MESKİ'ye borcu olmadığına dair belge (MESKİ'den alınacaktır.) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Dairesinden) Adli sicil kaydı ( e devlet üzerinden)

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale tarihi ve ihale saatinden önce Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Telefon veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta da meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02089731