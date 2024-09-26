T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2024/124 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/124 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37448 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Nacizane Sokak, No: 12-14 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 2.598,77 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, KonutAlanı sahasına isabet etmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS:0.25, E:0,50 şeklindedir.Ön/yan bahçe çekme mesafeleri 5/3 m şeklindedir.

Kıymeti : 20.480.000,00 TL

KDV Oranı : İhale bedeli üzerinden %36,90 lık kısmı yönünden %1,

kalan %63,10 luk kısmı yönünden %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:59 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:59 Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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