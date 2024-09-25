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SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 00:02 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 07:06
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 07:06

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T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/257 Esas10/09/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MAHMUT ÇAĞLAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024GAİP TC KİMLİK NO : 45973895550

ADI SOYADI : MAHMUT ÇAĞLAR

BABA ADI : MÜHİDDİN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 03/12/1252

DOĞUM YERİ : SURUÇ

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İBRAHİM HALİL ÇAĞLAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 45979895332

ADI SOYADI : İBRAHİM HALİL ÇAĞLAR

BABA ADI : MÜHİDDİN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 06/05/1945

DOĞUM YERİ : SURUÇ

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ÇAĞLAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 45991894986

ADI SOYADI :MEHMET ÇAĞLAR

BABA ADI : MÜHİDDİN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 29/04/1931

DOĞUM YERİ : SURUÇ

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093508

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