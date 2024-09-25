Örnek No:55*

T.C. SARAY (TEKİRDAĞ ) İCRA DAİRESİ

2023/168 TLMT.-TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Özellikleri : Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI BOZOBA Mahalle/Köy, 2134 Ada, 23 Parselde kayıtlı taşınmazdır. Özelikleri E-İlanda yazıldır. ( esatis.uyap.gov.tr )

Adresi : Tekirdağ İli Saray İlçesi Büyükyoncalı Bozoba Mahallesi Çerenler Bayırı Mevkii 2134 Ada 23 Parselde kayıtlı taşınmazdır.

Yüzölçümü : 9.724,75 m2

İmar Durumu : Şartnamede ve e-ilana ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.

Kıymeti : 10.461.256,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 11:00

19/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02094539