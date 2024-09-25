T.C.

MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2024/206 30/06/2024 KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi542 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi GözeMah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 542

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 571,47

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , AHMET DOĞAN, AYŞE GÖZAY, DUDU İKİZ, DURDU KESKİN, DÜRİYE GÜR, EMİNE BELİK, FAHRİ DOĞAN, FATMA ZENGİN, FEHMİ SAKAR, HATİCE TEK, HAYIRLI KÜPELİ, HAYRETDİN ZENGİN, İBRAHİM DOĞAN, MUSTAFA ZENGİN, NERİMAN KARŞILAYAN, RAMAZAN SAKAR, REFİK SAKAR, ZAHİDE DURAMAZ

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesiGözne Mahallesi542 parsel sayılıtaşınmazın 571,47 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2024/206 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02094222