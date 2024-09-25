T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/435 Esas 08/05/2024

Konu : İlan Metni

İ L A N

Davacı , KIYMET GİZEM NOUTADIE FOSSOUO ileDavalı , HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO(Yabancı Kimlik No: 99195148376) adına çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, "HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nun 129. maddesindeki yasal şartlara haiz cevap dilekçenizi mahkememize sunmanız gerektiği ayrıca süresi içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde HMK'nun 128. maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur." hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO(Yabancı Kimlik No: 99195148376) ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO - 99195148376

Aşağı Yahyalar Mah. 978 Cad. No:23 İç Kapı No: 52Yenimahalle/ ANKARA

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, PIERRE FOSSQUO ve ANNE DJITCHA oğlu/kızı, 27/05/1989 dogumlu,

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