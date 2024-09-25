Örnek No:54*
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2022/10160 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10160 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.362.500,00
|1
|Taşıt
|34KM8510 Plakalı , 2016 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 64282641857099 Motor No'lu , WDC2923241A047300, dizel, otomatik,
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 12:01
(İİK m.114/4)
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