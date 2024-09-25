T.C. ANKARA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2020/527 Esas

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı tarihli ilamı ile 359/b, 359/b, 359/b maddesi gereğince Hayrabit ve Nunuş oğlu, 01/05/1947 doğumlu, Sivas, Ulaş, Esentepe mah/köy nüfusuna kayıtlı Sanık MARDIROS ÇAĞLAYAN (TC Kimlik No:61618309688) Mardıros ve Janin oğlu, 27/02/1984 İSTANBUL doğumlu, SİVAS, ULAŞ, Esentepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sanık AREN MURAT ÇAĞLAYAN (TC Kimlik No:61609309970) tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.Tebliğ tarihi itibariyle 1 yıl içinde hazineye ödeme yapılması halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceğiniz hususunun ihtarı ile duruşma tarihinin 20/11/2024 günü saat 11:50 olduğu hususunun;1

- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYILAN TİRAJI 50.000 üstü GAZETEDE VE ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaklarına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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