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T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/257 Esas10/09/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MAHMUT ÇAĞLAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024GAİP TC KİMLİK NO : 45973895550
ADI SOYADI : MAHMUT ÇAĞLAR
BABA ADI : MÜHİDDİN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 03/12/1252
DOĞUM YERİ : SURUÇ
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İBRAHİM HALİL ÇAĞLAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 45979895332
ADI SOYADI : İBRAHİM HALİL ÇAĞLAR
BABA ADI : MÜHİDDİN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 06/05/1945
DOĞUM YERİ : SURUÇ
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ÇAĞLAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 45991894986
ADI SOYADI :MEHMET ÇAĞLAR
BABA ADI : MÜHİDDİN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 29/04/1931
DOĞUM YERİ : SURUÇ
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