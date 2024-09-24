İLAN

KAĞIZMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/414 Esas

KARAR NO : 2024/142

Davacı ESEN GÜVEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Davanın REDDİ ile

1-Davacının Tapu İptali ve tescile dair talebinin REDDİNE,

2-Davacının tazminat talebinin REDDİNE,

3-Alınması gerekli 427,60 TL peşin harçtan harçtan başlangıçta alınan 341,55 TL harcın mahsubu ile 86,05 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına

4- Davacı tarafından yapılanyargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Adli yardım talebi kabul edilmiş olduğundan suç üstü ödeneğinden karşılanan Basın İlan ücreti 9360,00 TL, bilirkişi ücreti 2850,00 TL, şoför ücreti 700,00 TL olmak üzere toplam 12.910,00 TL nin davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

6-Davalı Harun Serici, dahili davalı Fethi Dilli, dahili davalı Hatun Özbey, dahili davalı Salih Dilli ve dahili davalı Salihe Tunç kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden yürürlükteki AAÜT uyarınca hesap edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin, davalı vekilinin ve bir kısımdahili davalılar vekillerinin yüzüne karşı bir kısım dahili davalıların davalının ve davacının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Mahkeme kararı davacı vekili Av. Mustafa Doğan tarafından Yargılamada eksiklik bulunduğundan ilamınistinaf incelemesi sonucunda KALDIRILMASINA vedavanın yeniden görülmesi için 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesine gönderilmesi, Şayet yargılamada eksiklik bulunmaz ve ilk talebimizin kabul görmemesi halinde, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilerek talebimiz gibi karar verilmesi istemiyle istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093385