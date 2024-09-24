T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/568 Esas

KARAR NO : 2024/64

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Fatma oğlu, 1954 doğumlu, , mah/köy nüfusuna kayıtlı BEN ABD EL AZIZ ABD ELLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ,bir gazete ve bir internet haber sitesin ve ayrıca basın ilan kurumu ilan ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.09.2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093845