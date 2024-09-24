T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17297182-2023/44-Ceza Dava Dosyası 20.09.2024

Konu : İ L A N

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Isakhan ve Sevda oğlu 15/06/1991 Gürcistan d.lu KAMRAN KIARIMOV Hakkında sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2023/44Esas, 2024/415 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararınson ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı İskenderun Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.:

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