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T.C. HATAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/784 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati

1-Dava konusuHatay ili Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 1320 parsel 25 nolu bağımsız bölüm, - Hatay ili İskenderun ilçesi Konarlı İmar Mahallesi 830 ada 3 parsel nolu taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği,

2-Duruşmanın 25/10/2024 günü saat 10:05'de yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI CENK MURSAL-10940352060 T.C. Kimlik numaralı - Akevler Mah. 432 Sk. No:7/1 İç Kapı No:8Antakya/ HATAY

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