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T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/199 Esas

DAVALI : ELMAS GÜNDEM Medrese Mah. 88. Sok. Evren Apt. No:9/2 Merkez/ KIRŞEHİR

Mahkememize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Talebe konu küçük N. I. hakkında annenin velayet yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle anneden velayetinin kaldırılarak Orhan GÜNDEM'in vasi olarak atanması talep edilmiştir.

Duruşma Günü: 24/10/2024 günü saat: 14:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, iş bu ilanın tebliğinden itibarensavunma ve delillerinizi duruşma gününe kadar bildirmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde tahkikat ve sözlü yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve HMK'nın 139ve 150/2 maddeleri uyarınca yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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