T.C. BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/183 Esas

KARAR NO: 2024/243

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundanMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2024 tarihli ilamı ile sanık KAAN DEDE hakkında CMK 12 maddesi gereğince mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, Suç yeri itibariyle görevli ve yetkili mahkemenin Silivri Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna, Sanığın yargılamasının iddianamedeki maddeler uyarınca yapılmak üzere karar kesinleştiğinden dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

Dair verilen karar 44500176018 T.C Kimlik numaralı,Muammer ve Yıldız oğlu 01/01/1987doğumlu KAAN DEDE'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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