T.C.

ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1909

KARAR NO : 2024/915

DAVALI : ZÜBEYDA CANATAN - 53791249752

Davacı HÜLYA TAŞÇI aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Açılan davanın kabulü ile davaya konu edilen Ankara ili, Keçiören ilçesi, Emrah Mahallesi, 9168 ada 8 parselde kayıtlı 5 nolu bağımsız bölümün taraflar arasında ivaz ilavesi suretiyle dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazın açık arttırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine,

Satışın umum arasında yapılmasına,

Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlardan alınarak Hazineye gelir kaydına,

Satıştan elde edilecek gelirin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlara taksim ve tevzine,

Davaya konu taşınmazın tapu kaydında mevcut takyidatlar ile birlikte satılmasına,

Satış memuru olarak Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 'nun atanmasına,

Davacı vekili yararına takdir olunan 17.400,00-TL vekâlet ücretinin satış bedeli üzerinden tarafların tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsiline ve hak sahiplerine ödenmesine,

Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü yazılı 13.584,3‬0-TL yargılama giderinin paydaşlara tapu kaydındaki payları oranında aidiyeti ve isabetine, satış bedeli üzerinden pay ve paydaş hisseleri gereğince ödenmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi uyarınca hüküm kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

Dair; davacı vekilinin hazır olduğu oturumda davalının yokluğunda 6100 sayılı HMK'nın 345.maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 02/07/2024" şeklinde karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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