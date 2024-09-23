T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Geyikli köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 14

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3093,72m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HÜRMÜZ SONTUR-24068186162 -

2- NEZAHAT AYDIN-17105417848

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/315 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024

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