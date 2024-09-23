T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/302 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü
MEVKİİ : Yol Üstü
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 38
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.050,66 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :MEHMET ÇELİK-21725263884
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/302 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024
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