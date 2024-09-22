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T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/63 Esas

Davacı İbrahim Maho tarafından davalılar Done Yılmaz ve diğerleri aleyhine mahkememize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılaması sonucu görevsizlik kararı verilerek dosyanın Tokat Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup; Tebligat yapılamayan davalılar Done Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ın adresi tespit edilemediğinden tebligat çıkartılamadığı, nüfus müdürlüğünden de gelen cevabi yazıdan da olumlu cevap alınamadığı, yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve gerekçeli kararın davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02092113