T.C.SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/84 Esas Siirt ili, Merkez İlçesi, Pınarca köyü, A=4664,48 m²ve B=4860,00 m² sayılı taşınmazların A harf ile isimlendirilen taşınmazın Batı ve Güneyinde dere, Doğusunda 166 ada 1 parsel, Kuzeyinde yol (kendisi) etrafı tel örgü ile çevrili, B harfi ile isimlendirilen taşınmazın kuzeyinde 158 ada, 1 parsel, güneyinde 161 ada 8 ve 9parsel, doğusunda kendisi ve Kezer çayı, Batısında kendisi ve 160 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar hakkında TMK 713/4 ve 5.Maddeleri uyarınca çıkarılan ilandır.Yukarıda tarafları ve nitelikleri bildirilen dava konusu taşınmazın tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Siirt 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/84 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 713/4-5, 7201 TK 31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 16/09/2024

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