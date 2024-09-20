TC. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2024/725 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi
ADA NO : 8035
PARSEL NO : 7
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ BALÇIK
2- AYHAN BALÇIK
3- EMİNE ÜÇÜNCÜ
4- FATMA ALBAYRAK
5- İHSAN BALÇIK
6- NAİME YÜKSELEN
7- NERİMAN BALÇIK
8- NURDAN BALÇIK
9- ORHAN BALÇIK
10- SEDEF ÇEPNİLER
11- SEDEN ÖRNEK
12- SİBEL SEZER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre acele
kamulaştırılmasına karar verilen Samsun İli, Canik İlçesi,
Dereler Mahallesi, 8035 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın bedelinin
tespiti ile davacı idare adına kayıt ve tescili istemidir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2024/725 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02091354
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