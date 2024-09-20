T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/204 Esas 16/08/2024

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Mahkememiz 2024/204 Esas, 2024/206 esas, 2024/208 esas, 2024/210 esas, 2024/212 esas, 2024/214 esas, 2024/216 esas, 2024/218 esas, 2024/220 esas, 2024/222 esas sayılı dosyalarından;

2024/204 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 91 parsel

2024/206 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 197 parsel,

2024/208esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 196 parsel,

2024/210esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 182 parsel,

2024/212esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 7 parsel

2024/214esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 9 parsel,

2024/216esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 33 parsel,

2024/218esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 239 ada 3 parsel,

2024/220esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 239 ada 6 parsel,

2024/222esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 239 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.16/08/2024

Basın No: ILN02090927

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