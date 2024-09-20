T.C. DİYARBAKIR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/09/2023 tarih ve 2022/294 Esas, 2023/261 Karar sayılı ilamı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Kazım YİĞİT hakkında TCK 158/1-f-son maddesi gereğince neticeden 4 yıl hapis cezası ve 4000,00 TL (10 Eşit Taksitte ödenmek koşuluyla) adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, yine sanık hakkında TCK 58/6 maddesi gereğince hükmolunan cezanın,1. kere mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği, Hasan ve Şefika oğlu, 27/01/1981 Gebze doğumlu, Nevşehir, Acıgöl, Karapınar mah/köy nüfusunda kayıtlı, 32717158026 T.C Kimlik Nolu Kazım YİĞİT'in yokluğunda verilen kararın sanığın bilinen adreslerine tebliğ yapılamadığından ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliğine karar verilmiş olup, İlanın Türkiye genelinde yayın yapan yüksek tirajlı gazetede yayınlanmasından (30) gün sonra hükmün tebliğ olunmuş sayılacağı, tebliğ olunmuş sayılacağı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanak ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere istinaf edilebileceği, süresinde istinaf talebinde bulunulmaması halinde kararın kesinleşerek infaza verileceği ve ilan masrafının sanıktan alınacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02091513

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