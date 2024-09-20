T.C. PAZAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalılar ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Sıra no Esas No Davalılar İl/İlçe/Köy/Mahalle Ada/Parsel Duruşma Günü Duruşma Saati 1 2024/9 Adem Sever, Afra Alis Bilir, Ahmet Sever, Ali Başsofuoğlu, Arzu Yaylacı, Asiye Sever, Asiye Şatıroğlu, Cavit Bilir, Elmas Kuyumcu, Emel Huyugüzel, Emine Bilir, Emriye Bilir, Esra Batumoğlu, Fatma Bilir, Fatma Kal, Fatma Yaylacı Karahalil, Gülhan Gür, Gülsüm Bilir, Hacer Kumbasar, Hanife Bilir, İsmet Sofuoğlu, Kenan Denizli, Leyla Ermiş, Lütfü Denizli, Mehmet Coşkun Yaylacı, Murat Bilir, Mustafa Yaylacı, Necmiye Açıkmeşe, Onur Bilir, Onur Yaylacı, Orhan Bilir, Osman Bilir, Rafet Denizli, Saniye Demir, Sedat Denizli, Selçuk Yaylacı, Songül Kuyumcu, Sunay Bilir, Şükrü Denizli, Umit Bilir, Yaşar Sever, Yılmaz Bilir, Zekiye Zenginal, Zinnet Terzioğlu Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1185 parsel 08/10/2024 10:40 2 2024/10 Kemal Kahraman Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1187 parsel 08/10/2024 09:55 3 2024/11 Metin Kahraman Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz mahalle 43 ada 1186 parsel 08/10/2024 10:20 4 2024/12 Yaşar Güner Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1179 parsel 08/10/2024 09:50 5 2024/13 Davut Güner, Fatma Kurtoğlu, Hakan Güner, Kemal Güner, Nimet Kağanoğlu, Saime Kurtoğlu, Sonay Güner Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1178 parsel 08/10/2024 10:30 6 2024/14 Cavit Bilir Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1177 parsel 08/10/2024 10:25 7 2024/15 Ali Başural, Gürsü Başural, Hacer Kahvecioğlu, Hanife Bilir, Hatice Baripoğlu, Meryem Babaoğlu, Osman Başural, Ümmiye Öncü Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1165 parsel 08/10/2024 10:35 8 2024/16 Emine Sütlüoğlu, Fatma Uzunmehmetoğlu, Halime Kesmen, Hasan Başural, Hatice Oğuz, Miyase Eskiçırak, Ümmihan Başural Rize İli, Ardeşen İlçesi, Düz Mahalle 43 ada 1164 parsel, 43 ada 1168 parsel 08/10/2024 10:15 9 2024/17 Adem Babaoğlu, Aliye Aytemiz, Asiye Babaoğlu, Ayşe Özel, Elif Var, Ersoy Babaoğlu, İsmail Babaoğlu Rize İli, Ardeşen İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 742 ada 198 parsel 742 ada 200 parsel 08/10/2024 10:00

10 2024/18 Adem Cıvaoğlu Rize İli, Ardeşen İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 748 ada 13 parsel 748 ada 21 parsel 08/10/2024 10:05 11 2024/19 Mehmet Sami Kızıltan Rize İli, Ardeşen İlçesi, Yeniyol Mahallesi 111 ada 264 parsel 111 ada 265 parsel 111 ada 266 parsel 08/10/2024 10:10

Basın No: ILN02090358

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