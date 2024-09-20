İLAN

KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI BELGİN ONPUT VE SAVAŞ ONPUT ADINA

ESAS NO : 2023/617 Esas

DAVACILAR: BÜLENT YAŞAR MÜFTAHİ-42826537490 -

ZEKİ MÜFTAHİ-19859235990 -

DAVALILAR :BELGİN ONPUT 31******444

SAVAŞ ONPUT 31******508

Davacılar tarafındanKars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 346 ada 6 parsel sayılı taşınmaz için ortaklığının giderilmesi dava açılmış olup, davanın duruşması 17/10/2024 günü saat 10:20'ye bırakılmıştır ancak mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayıgeçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı'' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02092050