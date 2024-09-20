T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/678 Esas

KARAR NO : 2024/575

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Beraat kararı verilen Mousa ve Sanaa oğlu 06/10/1990 d.lu. Sanık MOHAMMAD MOUSA AHMED ALSALLAK tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.09.2024

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