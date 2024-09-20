Örnek No:54*
T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
2024/9 İFLAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Tasfiyeye esas aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınırın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.748.320,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Cutter Kesim Makinesi
|50.550,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Kumaş Açma Makinesi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:36
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|104.850,00
|699
|Taşınır
|699 Kilogram süprem kumaş
|44.010,00
|326
|Taşınır
|326 Kilogram Süprem Kumaş
|654.940,00
|5038
|Taşınır
|5038 Metre Süprem Kumaş
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:37
(İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02092738