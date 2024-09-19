T.C. TÜRKOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2023/443 Esas İLAN TUTANAĞI

Davacı , MUTLU PAKSOY tarafından Maliye Hazinesi vd. karşı açılmış olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi Karakuyu mevkisinde kain;

Doğusu: 224 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, Batısı: Mulla PAKSOY tarafından kullanıldığı söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi: Uzunsöğüt - Türkoğlu Yolu ve yoldan sonra 218 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ve Güneyi: Haci İMALI tarafından kullanıldığı söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,

Fıstıklık niteliğindeki 2096,57 m² yüzölçümlü yerin MUTLU PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02090677

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