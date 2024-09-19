TC. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No: 2024/725 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi

ADA NO : 8035

PARSEL NO : 7

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ BALÇIK

2- AYHAN BALÇIK

3- EMİNE ÜÇÜNCÜ

4- FATMA ALBAYRAK

5- İHSAN BALÇIK

6- NAİME YÜKSELEN

7- NERİMAN BALÇIK

8- NURDAN BALÇIK

9- ORHAN BALÇIK

10- SEDEF ÇEPNİLER

11- SEDEN ÖRNEK

12- SİBEL SEZER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre acele

kamulaştırılmasına karar verilen Samsun İli, Canik İlçesi,

Dereler Mahallesi, 8035 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın bedelinin

tespiti ile davacı idare adına kayıt ve tescili istemidir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2024/725 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02091354

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