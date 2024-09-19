T.C. MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Kamulaştırması Talep Edilen Alan m² Teklif Edilen Bedel Malik/Malikler 2023/856 Ünseli Mah. 516 Parsel 17,56 m² 111,18 TL Sedrettin Yükseler 2023/860 Ünseli Mah. 339 Parsel 740,05m²-6,59 m² 6.446,40TL Adil Oruçvd 2023/855 Ünseli Mah. 532 Parsel 105,61 m²-0,97 m² 780,10 TL Davut Oruç 2023/867 ÜnseliMah. 455 Parsel 372,65 m²-1,06 m² 2.436,25 TL Ahmet Bulut vd. 2023/885 Ünseli Mah. 170 Parsel 276,62 m²-5,31 m² 2.183,34 TL Kemal Demir vd 2023/893 Ünseli Mah. 169 Parsel 992,58 m²-6,53 m² 8.419,67 TL Adil Bayram vd 2023/897 Ünseli Mah. 362 Parsel 748,47 m²-5,06 m² 7.261,21 TL Kemal Demir vd 2023/903 ÜnseliMah 165 Parsel 137,10m²- 4,00 m² 1.133,36 TL Cevahir Bulut vd 2024/316 Ünseli Mah. 364 Parsel 245,06 m²-1,06 m² 2.359,43 TL Bahyettin Yükseler vd

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti davasında verilen tensip ara kararı gereğince; aşağıdaki tabloda dava dosyalarına ait ayrı ayrı belirtilen taşınmazların (kamulaştırılması talep edilen m² alanı, teklif edilen bedel, malikler) kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulmuş, bu nedenler ile mahkememize 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşısında ayrıntıları belirtilen taşınmazların belirtilen m²'lik alanlarının tapu kayıtlarının iptali ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya irtifak hakkı tesisi/tescili talep olunduğu hususu kamulaştırma kanununun 10/4 maddesi gereğince tüm ilgililere ilanen tebliği ilan olunur. 21/05/2024

Basın No: ILN02091108

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