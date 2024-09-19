T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/224 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Mahkememiz 2024/224 Esas, 2024/226 esas, 2024/228 esas, 2024/230 esas, 2024/232 esas, 2024/234 esas, 2024/236 esas, 2024/238 esas, 2024/240 esas, 2024/242 esas sayılı dosyalarından;

2024/224 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 138 ada 3 parsel

2024/226 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 138 ada 10 parsel,

2024/228esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 138 ada 14 parsel,

2024/230esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 138 ada 16 parsel,

2024/232esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 139 ada 3 parsel

2024/234esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 207 ada 24 parsel,

2024/236esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 207 ada 16 parsel,

2024/238esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 207 ada 15 parsel,

2024/240esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 10 parsel,

2024/242esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 15 parsel sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.16/08/2024

Basın No: ILN02090845

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