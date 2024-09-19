T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/281 Esas

DAVALILAR : 1- MAYALARIN OSMAN

2- KURŞUNLU MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı Muttalip Depe tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yerleşim yeri adresiniz tespit edilmediğinden tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmadan bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nın 7251 Sayılı Yasa ile değişik 139. Maddesi uyarınca ön inceleme gününün 31/10/2024 saat 10:05 olarak tespit edildiği, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmezseniz dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde dilekçenizde gösterip de henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için açıklama yapmanız gerektiği (tüm delillerinizi bildirmeniz gerektiği)aksi takdirde HMK 140/5 gereği o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02090959

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