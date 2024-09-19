T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

DOSYA NO : 2020/304 Esas

KARAR NO : 2024/470

Kamu Eşyasına Yakarak Zarar Vermek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/06/2024 tarihli ilamının sanığı, Evez ve Sona oğlu, 15/02/1978 doğumlu, VIDADI AHMADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/09/2024

Basın No: ILN02091106

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