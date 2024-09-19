T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/182 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir

MEVKİİ : Karabağlar İlçesi, Kavacık Mahallesi

ADA NO : 237

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Tiryaki - Adnan Tiryaki

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/182 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2024

Basın No: ILN02090761

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