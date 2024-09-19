İ L A N T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/178 Esas İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Yayla mahallesi, 2137 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz maliklerinden Abidin (Kerim oğlu) MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/178 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 23/05/2024

GAİP

1- Abidin (Kerim oğlu)

Basın No: ILN02091428

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