T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN ESAS NO : 2024/131, 2024/129, 2024/117, 2024/115, 2024/113, 2024/107, 2024/105, 2024/103, 2024/97, 2024/95, 2024/91

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararıkesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.02/09/2024

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

A)2024/131Esas sayılı dosyadan

1- Hatay İli, Antakya ilçesi, Kuzeytepe Mahallesi 2440 Ada 5 parsel

Yüzölçümü: 14.140,53

Malik:1-DEFNE TAMER BESCELİ TCKN:1..........96

2- SIDIKA TÜLİN ÖZDEMİR TCKN:1.................78

3-FATMA RENGİN ÜNVER TCKN:2...........18

4- YAHYA BURAK TAMERTCKN:1...........50

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi

B) 2024/129Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 175 ada,7 parsel

Yüzölçümü: 24.511,96 m²

Malikler: 1-METİN KUSEYRİ TCKN: 4.............06

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi

C)2024/117 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Defne İlçesi, Orhanlı Mah., 128 ada, 20 parsel

Yüzölçümü: 425,11 m²

Malikler:1-HİNDİYE ÖZDEMİRTCKN NO: 4.........40

2-CEMİL DABLAN TCNK NO: 4..........50

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

D)2024/115Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Defne ilçesi,OrhanlıMahallesi128 Ada 9 parsel

Yüzölçümü: 5.558,52 m²

Malikler: SELDA ÖZÇELİKTCKN NO: 4.............60

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

E)2024/113Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Defne İlçesi, Orhanlı Mah., 102 ada, 4 parsel

Yüzölçümü: 21.021,07 m²

Malikler: 1- HİKMET GİRGİN TCNK No:1........54

2- ASIF GİRGİN TCKN No: 1..........82

3-YUSUF GİRGİN TCKN No:1............64

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

F)2024/107Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Defne İlçesi, Orhanlı Mah., 102 ada, 12 parsel

Yüzölçümü: 13.391,11 m²

Malikler: 1-KERİM ÖZÇELİKTCKN No:1............86

2- SÜLEYMAN ÖZÇELİKTCKN No:1.........40

3- FEVZİ ÖZÇELİK TCKN.No:1........98

4- SELİM ÖZÇELİK TCKN No:1..........12

5- MEHMET ÖZÇELİK TCKN No:1...........68

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

G)2024/105Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Defne İlçesi, Ballıöz Mah., 170 ada, 11 parsel sayılı

Yüzölçümü: 1.871,63 m²

Malik:HESİBE GAYİRTCKN NO:1............40

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

Ğ)2024/103Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Defne İlçesi, Ballıöz Mah., 170 ada, 2 parsel

Yüzölçümü: 14.952,73 m²

Malikler: 1-ALİ SUMER TCKN No:2..........88

2-ABDULHALİK GÜLEŞÇİTCKN No: 1..............82

Banka Şubesi:Ziraat Bankası DefneŞubesi

H)2024/97Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Antakya İlçesi, Allazi Mah., 122 ada, 49 parsel

Yüzölçümü: 4.252,58 m²

Malik:1-HÜLYA REYHANLİTCKN NO: 4...........18

2-YUSUF ERTAŞ TCKN NO: 2............60

Banka Şubesi:HalkBankası AntakyaŞubesi

I)2024/95Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Üçgedik Mah., 295 ada, 24 parsel

Yüzölçümü: 13.174,01 m²

Malik:1-DENİZ ÇOĞAL TCKN NO: 2.........92

2-YAĞMUR ÇOĞAL TCKN NO: 3..........44

3-TOPRAK ÇOĞAL TCKN NO: 2.........30

4-YANSI ÇOĞALTCKN NO: 3.............38

Banka Şubesi:Ziraat Bankası AntakyaŞubesi

İ)2024/91Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Antakya İlçesi, Allazi Mah., 108 ada, 1 parsel

Yüzölçümü:20.528,81 m²

Malik:1-KEMAL SEVİNÇ TCKN NO: 2.........34

2-SÜHEYLA BURC T.C. NO: 2...........86

3-SERKAN SEVİNÇ T.C. NO: 2...........80

Banka Şubesi:Ziraat Bankası AntakyaŞubesi

Basın No: ILN02090788

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