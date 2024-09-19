T.C. ELEŞKİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/68 Esas 26/05/2022

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT AĞAR'ı gören veya bilenlerin, şahsın tebligata yarar açık adres ve kimlik bilgilerini hakkında bilgisi olanların6 ay içinde mahkememize haber vermeleri veya aleyhine gaiplik davası açılan MURAT AĞAR'ın mahkememize 6 ay içinde bizzat başvurması hususu ilanen tebliğ olunur. 26/05/2022 GAİP TC KİMLİK NO : 23719149556

ADI SOYADI : MURAT AĞAR

BABA ADI : ABDULBAKİ

ANA ADI : MİYASE

DOĞUM TARİHİ : 03/11/1981

DOĞUM YERİ : ELEŞKİRT

Basın No: ILN02090647

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