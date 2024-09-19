T.C.
ELEŞKİRT
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/68 Esas 26/05/2022
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURAT AĞAR'ı gören veya bilenlerin, şahsın tebligata yarar açık adres ve kimlik bilgilerini hakkında bilgisi olanların6 ay içinde mahkememize haber vermeleri veya aleyhine gaiplik davası açılan MURAT AĞAR'ın mahkememize 6 ay içinde bizzat başvurması hususu ilanen tebliğ olunur. 26/05/2022 GAİP TC KİMLİK NO : 23719149556
ADI SOYADI : MURAT AĞAR
BABA ADI : ABDULBAKİ
ANA ADI : MİYASE
DOĞUM TARİHİ : 03/11/1981
DOĞUM YERİ : ELEŞKİRT
Basın No: ILN02090647
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