T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2024/163 Esas 31/07/2024 KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazların bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazlarla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 20/11/2024 günü saat 09:45'den itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. DAVACI : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLİ : Av. HAKKI GÜNEŞ - [35026-86203-44214] UETS

DAVALI : MUSTAFA ÇOBAN-269.....114 TAŞINMAZ BİLGİLERİ; Aydın İli, Söke İlçesi, Avcılar Mahallesi, 101 ada 60 parselde kayıtlı 3.745,22 m2'liktaşınmazın tamamı, 101 ada 300 parselde kayıtlı 1.980,07 M2'lik taşınmazın tamamı, 101 ada 25 parselde kayıtlı 59.13 m2 'lik taşınmazın tamamı.

__________________________________________________________________________ Adres : SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ruhan KAHRAMAN Zabıt Katibi