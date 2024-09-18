T.C. MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti davasında verilen tensip ara kararı gereğince; aşağıdaki tabloda dava dosyalarına ait ayrı ayrı belirtilen taşınmazların (kamulaştırılması talep edilen m² alanı, teklif edilen bedel, malikler) kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulmuş, bu nedenler ile mahkememize 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşısında ayrıntıları belirtilen taşınmazların belirtilen m²'lik alanlarının tapu kayıtlarının iptali ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya irtifak hakkı tesisi/tescili talep olunduğu hususu kamulaştırma kanununun 10/4 maddesi gereğince tüm ilgililere ilanen tebliği ilan olunur. 21/05/2024
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Kamulaştırması Talep Edilen Alan m²
|Teklif Edilen Bedel
|Malik/Malikler
|2023/856
|Ünseli Mah.
|516 Parsel
|17,56 m²
|111,18 TL
|Sedrettin Yükseler
|2023/860
|Ünseli Mah.
|339 Parsel
|740,05m²-6,59 m²
|6.446,40TL
|Adil Oruçvd
|2023/855
|Ünseli Mah.
|532 Parsel
|105,61 m²-0,97 m²
|780,10 TL
|Davut Oruç
|2023/867
|ÜnseliMah.
|455 Parsel
|372,65 m²-1,06 m²
|2.436,25 TL
|Ahmet Bulut vd.
|2023/885
|Ünseli Mah.
|170 Parsel
|276,62 m²-5,31 m²
|2.183,34 TL
|Kemal Demir vd
|2023/893
|Ünseli Mah.
|169 Parsel
|992,58 m²-6,53 m²
|8.419,67 TL
|Adil Bayram vd
|2023/897
|Ünseli Mah.
|362 Parsel
|748,47 m²-5,06 m²
|7.261,21 TL
|Kemal Demir vd
|2023/903
|ÜnseliMah
|165 Parsel
|137,10m²- 4,00 m²
|1.133,36 TL
|Cevahir Bulut vd
|2024/316
|Ünseli Mah.
|364 Parsel
|245,06 m²-1,06 m²
|2.359,43 TL
|Bahyettin Yükseler vd
Basın No: ILN02091108
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