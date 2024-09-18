T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/277 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Gelinören Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 114

PARSEL NO : 5

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 4883,91 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT AKKAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/277 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02090040

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